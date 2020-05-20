Ребенок за рулем – быть беде

Источник материала: Пинский Вестник

В поле зрения сотрудников ГАИ нередко попадают несовершеннолетние водители. Реакция родителей таких горе-мотоциклистов и таких же «автолюбителей» порой не поддается здравому смыслу: они не согласны с правоохранителями, когда те указывают на недопустимость таких поступков.

Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Обычно эту пословицу чаще всего применяют ко взрослым людям, когда они увлечены какой-то блажью, которая считается детским пристрастием. Однако в данном контексте можно говорить о том, что эти предложения словно инструкция для некоторых родителей.

За четыре месяца текущего года на территории области несовершеннолетние нарушили Правила дорожного движения 192 раза. За управление транспортными средствами без права управления были остановлены 111 подростков, семь из них – в Бресте. Водителями-подростками совершено два ДТП, в которых четыре человека получили травмы. В 2019 году таких ДТП было четыре, в них пострадали пять человек.

Совсем скоро у школьников начнутся долгожданные летние каникулы. Три месяца юные горожане и сельчане будут практически предоставлены сами себе. Именно поэтому с 25 мая по 5 июня пройдет СКМ «Внимание-дети!». В эти дни предусматривается обязательное движение транспортных средств в светлое время суток с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (пункт 166.9 Правил дорожного движения), чтобы привлечь внимание детей и всех участников дорожного движения.

Долгие каникулы по-настоящему расслабляют несовершеннолетних: они становятся менее собранными, и если родители не продумали их отдых, то вскоре начинают баловаться. Объектом для баловства нередко выступают родительская машина или мотоцикл. Пока старшие занимаются своими делами или отдыхают, юные шумахеры, взяв ключ от зажигания, отправляются навстречу приключениям.

Порой у подростка может быть даже свой автомобиль или мотоцикл, о которых не подозревают в его семье, а узнают лишь после дорожной аварии. Выясняется, что ребенок не тратил карманные деньги в течение долгого времени, а потом исполнил свою мечту, приобретя заветное транспортное средство, а затем прятал его в укромном месте.

Когда сотрудники милиции рассказывают родителям, что их сын или дочь были остановлены за рулем транспортного средства, реакция чаще всего двоякая. Одни хватаются за сердце, искренне не понимая, как такое возможно. Другие выражают несогласие с правоохранителями, аргументируя свои доводы тем, что ребенок просто играет и вообще это не их дело. К сожалению, есть часть матерей и отцов, которые не задумываются, что такая игра может стать последней для их ребенка и в случае дорожно-транспортного происшествия они скорее всего обвинят правоохранителей.

В преддверии летних каникул Госавтоинспекция Брестчины обращается к родителям и напоминает им, что они должны отслеживать местонахождение своих детей. Все мы заняты на работе, но можно найти пару минут в течение дня, чтобы позвонить ребенку, спросить, где он и что он делает.

Задача родителей также ежедневно напоминать сыновьям и дочерям о дорожной безопасности, недопустимости ради развлечения садиться за руль транспорта. Все вместе мы сможем сделать летний отдых наших детей по-настоящему интересным, запоминающимся и безвредным.

Анна Мацкевич,



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пециалист ГАиП ГАИ УВД