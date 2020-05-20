Уважаемые родители и дети!

ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения» в преддверии праздника «Международный день защиты детей» объявляет конкурс детского рисунка на тему: «Пусть всегда будет солнце!».

Свои работы приносите или присылайте до 29 мая 2020 года по адресу: г. Смолевичи, ул. Советская, д. 147, корпус 2, кабинет № 8.

(Требования к рисункам: указаны Ф.И.О., возраст, телефон (родителей) конкурсанта).

По окончанию конкурса юных победителей конкурса ждут подарки!

Выставка детских рисунков состоится 1 июня 2020 года на центральной площади г. Смолевичи..

Приглашаем принять участие! Будем рады видеть ваши работы!