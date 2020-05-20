Воздушный транспорт, ввиду специфической деятельности, сам по себе является источником потенциальной опасности, а если в его деятельность вмешаться незаконными, агрессивными действиями, то потенциальная опасность становится реальной с тяжелыми последствиями.

В последнее время участились случаи использования гражданами относительно новых, нетипичных средств посягательств на безопасность движения поездов и полетов самолетов, среди которых можно выделить лазерные излучатели или так называемые указки. Воздействуя подобными приборами на лиц, управляющих различными транспортными средствами, будь то самолет или поезд, можно причинить смерть и вред здоровью значительного числа людей.

Опасность ослепления состоит в том, что машинист поезда или пилот самолета теряют на несколько секунд пространственное ориентирование. Опасность, которой подвергаются пассажиры, находясь в вагоне поезда или на борту самолета, и лица, ими управляющие, гораздо выше по сравнению с опасностью, которой подвергались бы граждане в результате хулиганских действий, совершенных в других общественных местах.

ЗАПОМНИТЕ:

— никогда не направляйте лазерный луч на самолет, поезд, автомобиль или на граждан и животных, так как это может повлечь ослепление или ожоги;

— ослепление при помощи лазерного излучения и вызванные этим действием негативные последствия влекут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. Если ребенка задержат за использование вышеуказанным способом лазерной указки, то к ответственности будут привлечены его родители. Если же при использовании лазерной указки будет причинен значительный вред здоровью или имуществу окружающих, то нарушителям может грозить, в том числе, и уголовная ответственность.

В случае, если Вы стали свидетелем или очевидцем данного противоправного деяния, незамедлительно сообщите об этом в ближайший орган милиции или по телефону 102.

ООПП Смолевичского РОВД.