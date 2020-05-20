Бракосочетания

За прошедший период в районе было зарегистрировано 3 брака.

Впервые вступили в брак Алексей Бурый и Екатерина Гайдук.

Человек родился

За истекший период в районе и городе зарегистрировано 11 рождений детей.

В Драчковском сельисполкоме рождение первенца, сына Тимофея, зарегистрировали Илья и Алина Лукашенок из деревни Заречье.

В Плисском сельисполкоме Андрей Клюшник и Екатерина Завадская из поселка Октябрьский зарегистрировали рождение сына Роберта, второго ребенка в семье.

В Усяжском сельисполкоме рождение сына Артема, третьего ребенка в семье, зарегистрировали Игорь и Елена Некипеловы из деревни Трубичино.

В Смолевичском отделе загс:

Александр и Олеся Герасимовичи зарегистрировали рождение сына Антона, четвертого ребенка в семье.

Вадим и Александра Лисовские зарегистрировали рождение сына Артема, второго ребенка в семье.

Рождение второго ребенка в семье, дочери Арины, зарегистрировали Евгений и Анастасия Ковалевы.

Андрей и Анастасия Зыгмантовичи зарегистрировали рождение сына Анатолия.

Рождение сына Александра, второго ребенка в семье, зарегистрировали Юрий и Ангелина Гасюль.

Ушли из жизни

На минувшей неделе в районе зарегистрировано 12 смертей.

По одной смерти зарегистрировали Озерицко-Слободской, Драчковский и Усяжский сельисполкомы. Две смерти зарегистрировал Плисский сельисполком, три смерти — Жодинский.

Смолевичский отдел загс зарегистрировал 4 смерти.

Подготовила Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).