Не только в приключенческих романах рассказывается, как через много лет неожиданно открываются неизвестные или мало известные странички людских историй, которые взбудоражат, взволнуют, растревожат современников.

Так случилось и в одной из смолевичских семей в дни, когда страна готовилась отмечать знаменательную дату – 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В укромном месте старого родительского дома родственники обнаружили старательно упакованный пакет с документами, из которого представители уже послевоенных поколений – невестка Нина Ивановна Шахмуть и ее дочь Татьяна — открыли для себя неизвестные им ранее сведения из биографии их свекра и дедушки Василия Григорьевича Шабана, ушедшего из жизни уже много лет назад, еще до рождения внучки.

Случилось так, что сегодня в семье уже некому поведать подробности из военного прошлого Василия Григорьевича. И только документы из найденного пакета проливают свет на героические странички из жизни бывшего воина.

Василий Григорьевич Шабан родился в 1904 году в деревне Прудище, которая в настоящее время находится в Усяжском сельсовете нашего района. В годы минувшей войны деревня входила в места, контролируемые партизанской бригадой «Смерть фашизму». И практически каждая сельская семья здесь была партизанской. Можно предположить, что и Василий Григорьевич не был в стороне от партизанского движения.

В действующую Красную Армию Василий Григорьевич был призван после освобождения Смолевичского района от фашистских захватчиков и направлен в 245-й стрелковый полк рядовым стрелком. Принимал участие в ожесточенных боях в Восточной Пруссии, где в борьбе с фашистами полегли тысячи советский бойцов, в том числе очень многие из наших земляков. О том, что солдат с честью и достоинством выполнял воинский долг, отважно и мужественно сражался с оккупантами, свидетельствуют его боевые награды, среди которых медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», а также четыре Благодарности Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина — за штурм города и крепости Пиллау, за участие в штурме Кенигсберга, за штурм города Инстербург и за участие в Восточно-Прусской освободительной операции.

Вся послевоенная трудовая жизнь бывшего воина связана всего с одним коллективом – смолевичской дорожно-эксплуатационной службой. Здесь Василий Григорьевич работал с 1947 по 1962 год. И трудился, надо полагать, также самоотверженно, как и воевал. Подтверждение этому – Почетная грамота вышестоящей (республиканской) отраслевой организации дорожной службы, выданная нашему земляку в 1957 году за добросовестный труд, высокие показатели в социалистическом соревновании и в связи с 40-летием Октябрьской революции.

Через много лет нам стало известно о героической борьбе нашего земляка. Но ведь для памяти нет срока давности.

Э.ПОТАПЧИК.

На фото: Василий Григорьевич Шабан.