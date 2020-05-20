Источник материала: Кричевская жизнь

Отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома сов­местно с государственным учреждением культуры «Библиотечная сеть Кричевского района» организовали и провели районный конкурс для молодежи, посвященный 75-летию Великой Победы «О подвиге священном литературною строкой».

На конкурс представлены литературные произведения, которые ранее нигде не были опубликованы. Победители определялись в трех возрастных категориях: от 14 до 18 лет, от 19 до 24 лет, от 25 лет до 31 года. И награждены дипломами районного комитета ОО «БРСМ», а также подарком от отдела идео­логической работы и по делам молодежи райисполкома.

В номинации «Лучшее поэтическое произведение на тему «Мы о войне стихами говорим» в возрастной категории от 14 до 18 лет победителем признана Мария Ратобыльская, «Ніколі не забудзем» (Сокольничский учебно-педагогический комп­лекс детский сад-средняя школа). В возрастной категории от 19 до 24 лет победил Дмитрий Деменков, «А мы не видели вой­ны» (УКПП «Коммунальник»). В возрастной категории от 25 лет до 31 года – Сергей Ксендзов, «Дни военные пролетели» (ОАО «Кричевцементношифер», элект­рогазосварщик).

В номинации «Лучшее прозаи­ческое произведение на тему «Письмо неизвестному солдату» в возрастной категории от 14 до 18 лет победительницей стала Евгения Фозекош, «Мне хочется сказать спасибо…» (Ботвиновский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа). В возрастной категории от 9 до 24 лет – Анастасия Саракуло, «Письмо неизвестному солдату» (средняя школа № 8). В возрастной категории от 25 лет до 31 года – Наталья Исакова, «Письмо неизвестному солдату» (библиотечная сеть района).

В номинации «Лучшее произведение на тему «Герои Великой Отечественной» (произведение любого жанра) в возрастной категории от 14 до 18 лет – Алина Мазурова, «75 мирных лет в истории моей семьи» (средняя школа № 1). В возрастной категории от 19 до 24 лет – Дарья Плюскевич, «Почему я помню о войне?» (Минская областная библиотека им. А.С. Пушкина). В возрастной категории от 25 лет до 31 года – Алина Никогосян, «С поклоном до земли» (исторический музей).

В номинации «Лучшее произведение на тему «Кричевщина – край мужества и славы» (произведение любого жанра) в возрастной категории от 14 до18 лет победил Артен Арутюнян, «Забыть нельзя» (средняя школа № 5). В возрастной категории от 19 до 24 лет – Константин Симага, «В камень одетые…» (Белорусский государственный технический университет, 4 курс). В возрастной категории от 25 лет до 31 года лучшим признано произведение Анастасии Нестеренко «Семейная реликвия» (Славгородская районная государственная инспекция по семеноводст­ву, карантину и защите растений).

В номинации «Лучшее произведение на белорусском языке» в возрастной категории от 14 до 18 лет победителем признана Оксана Великанова, «Родная вёсачка» (Молятичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа). В возрастной категории от 19 до 24 лет победил Илья Ковалев, «Белым пухам вясна абсыпала» (Государственный педагогический университет им. М.Танка). В возрастной категории от 25 лет до 31 года лучшим признано произведение Ольги Скороходовой «Вялікая Айчынная вайна навечна ў памяці народа» (цент­рализованная клубная система района).

Лучшие произведения участников конкурса будут объединены в сборник «О подвиге священном литературною строкой», который планируется издать в ближайшее время, а также представлены на сайте библиотечной сети района.

Оргкомитет благодарит всех, кто принял участие в конкурсе, за стремление выразить в литературной форме свое отношение к великому подвигу нашего народа.

Елена Лисичкина,

заведующий информационно-­идеологическим сектором ­отдела ­обслуживания и информации центральной районной библиотеки.