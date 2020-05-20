День Победы – самый главный, самый святой праздник для нашей страны, имеющий огромное значение для ее истории. Поэтому подрастающее поколение нужно обязательно приобщать к празднованию Дня Победы, начиная с детского сада.

Мы не должны забывать о подвигах наших воинов-защитников, отстоявших мир в жестокой войне. На минувшей неделе мы с детьми старшей группы организовали экскурсию к памятнику советским воинам-освободителям, который установлен на центральной площади нашего города, и возложили цветы (на фото). Дети познакомились с историей Великой Отечественной войны, с интересом слушали рассказ о наших земляках-героях, в честь которых была открыта Аллея Героев Советского Союза.

Победа, которую мы празднуем, была и должна оставаться тем источником, который даст нам силы и надежду на будущее. День Победы — это самый дорогой праздник для всего народа. И мы отдаем дань глубокого уважения людям, которые боролись за свободу и независимость нашей Родины, и будем стараться воспитывать достойное поколение.

Самое главное, чтобы ребята сохранили в своем сердце эту память. Чтобы не поселилось в их душах желание враждовать — ни друг с другом, ни с другими людьми. Потому что война – это тяжелейшее испытание и на передовой, и в тылу. И больше всего на свете мы хотим, чтобы нашим детям никогда не пришлось пережить зловещее дыхание войны.

Ольга КАЗАК, воспитатель дошкольного образования ГУО «Ясли-сад №3 г. Смолевичи».