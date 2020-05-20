В настоящее время каждый второй пожар происходит из-за неосторожного обращения с огнем, а каждый четвертый – из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления. С начала текущего года в Смолевичском районе произошло 36 пожаров, от которых погибло 3 человека, за аналогичный период прошлого года произошло 40 пожаров, от которых погибло 5 человек.

Чтобы оградить себя от пожаров, защитить свое имущество и своих близких, много усилий не надо. Для предупреждения пожара достаточно соблюдать правила безопасности жизнедеятельности:

– не оставляйте в легкодоступном месте спички и зажигалки, разъясните детям опасность игр с огнем и никогда не оставляйте их без присмотра;

– не оставляйте без присмотра электроприборы, а уходя из дома не забудьте их отключить от электрической сети;

– если вы курите, а тем более в постели, искорените эту привычку. Сохраните не только здоровье, но и жизнь;

– если вы обладатель печного отопления, не располагайте горючие материалы и предметы возле и на печи и не поручайте ее топку детям.

Если вы проживаете в многоквартирном жилом доме, не загромождайте автомобилем подъезды и проезды к жилым зданиям, источникам противопожарного водоснабжения. В узких и заставленных автомобилями дворах крупногабаритная техника МЧС не всегда может оперативно добраться к месту ЧС, а от этого зависит многое.

Если вы обнаружили в квартире или доме пожар, постарайтесь не паниковать:

– вызовите спасателей по телефону 101 или 112;

– если загорание не большое, попытайтесь его ликвидировать с помощью первичных средств пожаротушения. Помните, что электроприборы или загоревшееся на сковороде масло не стоит тушить водой;

– если потушить загорание своими силами вы не можете, немедленно покиньте дом и прикройте за собой входную дверь.

Остается надеяться, что эти правила помогут вам предотвратить опасные ситуации и уберечь не только свое имущество, здоровье, но и жизнь от пожара.

Смолевичский РОЧС.