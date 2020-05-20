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«Врачи говорили, что я стану овощем». Люди, которые были в коме, - о «белом свете» и реабилитации
Источник материала: Tut.by
О состоянии комы существует много мнений и домыслов: после нее становятся гениями, в коме видишь свет в конце тоннеля, «выходишь из тела» и т.д. Мы поговорили с людьми, у которых был такой опыт. Они рассказали, какой для них была кома и каким было пробуждение, что в их жизни изменилось после этого, и с какими последствиями они до сих пор не могут справиться.
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«Кома - это будто технику выключили из розетки, и она просто на время перестала работать».
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