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Насвай — вред и административная ответственность

20.05.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Насвай — один из видов некурительного табачного изделия в виде маленьких «шариков», как правило, зеленого цвета, со специфическим запахом, предназначенный для сосания. В состав входят никотин, мел или известь, может добавляется куриный помет, а также иные добавки для улучшения вкуса и придания формы. В отличие от классического употребления табака, его не курят, а закладывают под губу. Цивилизованного и контролируемого производства «насвая» в настоящие время не существует. Его изготавливают «умельцы» в кустарных условиях, не соблюдая простые санитарно-эпидемиологические нормы. Данное изделие крайне популярно у подростков и предоставляет угрозу для их здоровья. Так, по данным ученых-онкологов, 80% случаев рака языка, губы, полости рта, гортани были связаны с потреблением насвая. Употребление насвая отражается на психическом развитии подростков: снижается восприятие и ухудшается память, появляется неуравновешенность. Насвай способствует переходу потребителей к наркотическим и другим, более сильным психотропным веществам.
В настоящее время действует статья 16.10 КоАП Республики Беларусь, которая предусматривает административную ответственность за незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания.
В апреле 2020 сотрудниками РОВД на территории Кричева задержано лицо, которое хранило при себе некурительное табачное изделие насвай. В отношении лица составлен административный протокол по ч.1 ст.16.10 КоАП Республики Беларусь.
Если вам что-либо известно о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, об этом можно сообщить (в том числе анонимно) по телефону 802241-34905, +375336253658 либо на линию «102». Анонимность и вознаграждение гарантируются.
Группа по наркоконтролю и противодействию торговле людьми РОВД.

 
 
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Насвай — один из видов некурительного табачного изделия в виде маленьких «шариков», как правило, зеленого цвета, со специфическим запахом, предназначенный
 
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