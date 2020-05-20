|
Насвай — вред и административная ответственность
20.05.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Насвай — один из видов некурительного табачного изделия в виде маленьких «шариков», как правило, зеленого цвета, со специфическим запахом, предназначенный для сосания. В состав входят никотин, мел или известь, может добавляется куриный помет, а также иные добавки для улучшения вкуса и придания формы. В отличие от классического употребления табака, его не курят, а закладывают под губу. Цивилизованного и контролируемого производства «насвая» в настоящие время не существует. Его изготавливают «умельцы» в кустарных условиях, не соблюдая простые санитарно-эпидемиологические нормы. Данное изделие крайне популярно у подростков и предоставляет угрозу для их здоровья. Так, по данным ученых-онкологов, 80% случаев рака языка, губы, полости рта, гортани были связаны с потреблением насвая. Употребление насвая отражается на психическом развитии подростков: снижается восприятие и ухудшается память, появляется неуравновешенность. Насвай способствует переходу потребителей к наркотическим и другим, более сильным психотропным веществам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Насвай — один из видов некурительного табачного изделия в виде маленьких «шариков», как правило, зеленого цвета, со специфическим запахом, предназначенный
|
Свежие газеты
Архив (Разное)