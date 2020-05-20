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Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за 2019 год составил 26,1%
20.05.2020 11:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП Беларуси за 2019 год составил 26,1%, в том числе организациями малого бизнеса – 15,9%, организациями среднего бизнеса – 7%, индивидуальными предпринимателями – 3,2%.
На 1 января 2020 г. в Беларуси хозяйственную деятельность осуществляли 257 тыс. индивидуальных предпринимателей и 111 тыс. организаций малого и среднего предпринимательства, в том числе 97 тыс. микроорганизаций (87% от общего количества организаций малого и среднего предпринимательства), 12 тыс. малых организаций (11%) и 2 тыс. средних организаций (2%). Такие данные приводит Белстат.
В сфере малого и среднего предпринимательства в 2019 году наиболее распространенными были следующие виды экономической деятельности:
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за 2019 год составила 156 млрд. рублей, вклад в республиканский объем выручки – 43,3%.
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Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП Беларуси за 2019 год составил 26,1%, в том числе организациями малого бизнеса – 15,9%, организациями среднего...
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