Источник материала: Кричевская жизнь

Ни для кого не секрет, что семьи, в которых с 1 января 2015 года воспитываются 3 и более детей, вправе обратиться в местные исполнительные и распорядительные органы за назначением семейного капитала.

Что же такое семейный капитал? Ответ на данный вопрос можно найти в нормативных правовых актах, устанавливающих основания и регламентирующих порядок назначения, распоряжения средствами семейного капитала.

Семейный капитал представляет собой одну из форм государственной поддержки семей, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей. Суть указанной поддержки заключается в единовременном предоставлении семьям безналичных денежных средств в размере 10000 долларов США (до 01.01.2020 г.) при рождении (усыновлении, удочерении) в 2015-2019 годах третьего или последующих детей. Важно знать, что, в соответствии с пп. 1.1 п. 1 Указа № 345 Президента Республики Беларусь от 18.09.2019 г. «О семейном капитале», размер единовременной государственной поддержки в форме безналичных денежных средств (семейный капитал) определен в сумме 22500 рублей.

Средствами семейного капитала можно воспользоваться для улучшения жилищных условий, получения образования, получения медицинской помощи; получения услуг в сфере социального обслуживания; формирование накопительной (дополнительной) пенсии матери (мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье, усыновителя (удочерителя).

Досрочно средства семейного капитала можно использовать на строительство (реконструкцию) или приобретение одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах, погашение задолженности по кредитам, предоставленным на эти цели, и выплату процентов за пользование ими членом (членами) семьи, состоящим (состоящими) на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий либо состоявшим (состоявшими) на таком учете на дату заключения кредитного договора.

Таким образом, принимаемые со стороны государства специальные меры экономического стимулирования способствуют созданию дополнительных условий для укрепления института семей с детьми, формирования долгосрочных экономических предпосылок устойчивых процессов демографического прироста населения республики, усиления социальной защиты семей, воспитывающих детей.

В истекшем периоде 2020 года в райисполком за предоставлением права на досрочное распоряжение средствами семейного капитала обратились 42 распорядителя денежных средств. Во всех 42 случаях граждане обращались в местный исполнительный орган в целях улучшения жилищных условий за счет средств семейного капитала: приобретение квартир как в новостройках, так и на вторичном рынке; погашение кредитов, выдаваемых банками на приобретение жилья; приобретение жилых домов.

Результаты проведенной прокуратурой района проверки показали, что не все семьи, имеющие право на назначение и распоряжение средствами семейного капитала, добросовестно реализуют (расходуют) предоставляемую за счет средств республиканского бюджета государственную поддержку. В ходе проверки установлены неединичные факты совершения мнимых сделок, не направленных на реальное отчуждение недвижимого имущества.

Например, заключение договоров купли-продажи жилых помещений в сельской местности между близкими родственниками без соблюдения обязательных требований, установленных гражданско-правовыми договорами. При этом покупатели фактически зарегистрированы и проживают в квартирах многоквартирных жилых домов, расположенных в Кричеве.

Де-юре приобретение жилых домов в сельской местности улучшает жилищные условия многодетных семей. Де-факто имеющиеся в жилых домах условия для проживания явно не сопоставимы условиям, созданным в квартирах в Кричеве: отсутствие центрального водоснабжения, центрального отопления, местной канализации, удаленность учебных заведений, магазинов и иных социально значимых объектов, учреждений. Указанное свидетельствует о фиктивном улучшении жилищных условий, что противоречит требованиям законодательства, регламентирующего указанные правоотношения.

По результатам проведенной проверки в райисполком внесено представление об устранении нарушений бюджетного законодательства при распоряжении семейным капиталом. Вопрос эффективного и рационального использования средств государственной поддержки семьям, воспитывающим детей, находится на контроле прокурора района.

Е. Еремин,

помощник прокурора района

юрист 2-го класса.