Ермошина отчитала Бабарико, но зарегистрировала его на выборы. Кого ещё?

Источник материала: KYKY

Сегодня, 20 мая, ЦИК начал очередное заседание по регистрации инициативных групп кандидатов в кандидаты в президенты.

Начали заседание с обсуждения регистрации экс-банкира и мецената Виктора Бабарико, которому удалось за несколько дней собрать больше 10 тысяч человек в свою инициативную группу. KYKY записал разговор Виктора с избирательной комиссией.

Виктор Бабарико: Я хочу сказать «спасибо» членам избирательной комиссии. Это большое доверие. Я прекрасно понимаю степень ответственности и непредвзятости, которую вы несете.

Лидия Ермошина: Почему вы так часто вносили изменения в свою избирательную группу?

Бабарико: С 10 000 людей отсеялось десятка полтора – это говорит о том, что мы провели хорошую работу по отсеиванию людей. Мы вынуждены были сами вычищать этих людей.

Лидия Ермошина: Когда мы увидели, что списки обновляются почти заново, то мы поняли, что норма закона работает против регистрации групп. И в числе изменений закона будет предусмотрено правило чисто технических правок

Секретарь: Инициативной группе присваивается порядковый номер, это будет номер 6.

Лидия Ермошина: Но мы же еще не проголосовали! Кто за то, чтобы зарегистрировать? (голосуют единогласно) Принято.

Инициативную группу Виктора Бабарико зарегистрировали. Сразу за Бабарико комиссия начала обсуждать регистрацию инициативной группы экс-главы ПВТ Валерия Цепкало. На трибуне ЦИКа Валерий был краток:

Валерий Цепкало: Прошу зарегистрировать мою инициативную группу.

Лидия Ермошина: Обязуетесь соблюдать закон при сборе подписей?

Валерий Цепкало: Конечно, конечно.

Секретарь: Инициативной группе присваивается порядковый номер, это будет номер 7.

После Цепкало в зал зашел Андрей Дмитриев, но ему Ермошина сказала «погулять пока» – поскольку в очереди перед ним идет другой кандидат в кандидаты в президенты.

Кого еще зарегистровали в ЦИК 20 мая:

Председателя БСДГ Сергея Череченя

Экс-депутата Анну Канопацкую

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