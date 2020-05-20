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Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси

20.05.2020 12:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси стабилизировалась пожароопасная обстановка. В связи с этим запрет на посещение лесов снят на всей территории республики. Об этом сообщается на сайте Министерства лесного хозяйства.

Узнать актуальную информацию о введении запретов на посещение лесов можно с помощью специальной интерактивной карты, благодаря которой есть возможность оперативно отслеживать ввод и отмену запретов в разных регионах республики.

Согласно ст.15.29 КоАП нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет предупреждение или наложение штрафа до 25 базовых величин.

 
 
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В Беларуси стабилизировалась пожароопасная обстановка. В связи с этим запрет на посещение лесов снят на всей территории республики. Об этом сообщается на сайте...
 
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