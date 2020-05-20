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Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси
20.05.2020 12:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В Беларуси стабилизировалась пожароопасная обстановка. В связи с этим запрет на посещение лесов снят на всей территории республики. Об этом сообщается на сайте Министерства лесного хозяйства.
Узнать актуальную информацию о введении запретов на посещение лесов можно с помощью специальной интерактивной
Согласно ст.15.29 КоАП нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет предупреждение или наложение штрафа до 25 базовых величин.
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В Беларуси стабилизировалась пожароопасная обстановка. В связи с этим запрет на посещение лесов снят на всей территории республики. Об этом сообщается на сайте...
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