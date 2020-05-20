ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вокруг дома с ночевкой: в каких белорусских санаториях есть скидки

20.05.2020 11:30 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Отдых в Весте: скидки от 30% на путёвки

Санаторий Westa предлагает скидки в размере 30 % на путёвки до 10.06.2020 года. На лето (до 01.08.2020 года) действуют скидки в размере 10% от стоимости путёвки. Санаторий расположен недалеко от Минска, в Дзержинском районе. На территории комплекса свежий лесной воздух и небольшое озеро. Westa предлагает путёвки с лечебными, оздоровительными и развлекательными мероприятиями стоимостью от 56 рублей в сутки.

Санаторий идеально подходит для семейного отдыха с детьми. Питание здесь сбалансированное и диетическое. Лечебные процедуры проводятся ежедневно и включают в себя жемчужные и углекислые ванны, контрастный душ и душ Шарко, различные виды массажей (ручной и на аппаратном кресле) и другие процедуры.

На неделю в «Силичи»: один день отдыха в подарок

Центр семейного отдыха Силичи предлагает оздоровительную программу «Велнес выходные» от 50 рублей в день. Для отдыха на выходные предлагается краткий курс оздоровления и расслабления. Программа включает в себя:

  • гидромассажные и углекислые ванны;
  • посещение тренажёрного зала;
  • скандинавскую ходьбу;
  • игры в волейбол, катание на роликах и велосипеде и др.

Можно приехать в «Силичи» и на более длительный срок по программе «Детокс неделя». Курс оздоровления включает в себя ежедневные гидромассажные и углекислые ванны, посещение тренажёрного зала, сеансы галотерапии, ходьбу со скандинавскими палками. Правда, за трёхразовое питание придется заплатить дополнительно.

В центре семейного отдыха «Силичи» действует акция, по которой можно получить один день отдыха в подарок. Для этого необходимо забронировать путёвку до 31 мая 2020 года по промокоду «хочу на отдых».

Восстановим силы в «Юности»: скидки в размере 30% на путевки

Санаторий Юность на берегу Заславского водохранилища предлагает путёвки со скидкой до 30 % в период 01 по 31 мая 2020 года. Путевка в «Юность» обойдется от 82 рублей в день.

В стоимость путевки входит:

  • проживание в номере избранной категории;
  • трёхразовое питание по типу "Шведского стола";
  • посещение бассейна, тренажёрного зала;
  • медицинские процедуры;
  • бильярдный зал;
  • бесплатный wi-fi;
  • культурно-развлекательные мероприятия.

В санатории «Юность» имеется Spa-центр, где можно заказать разнообразные массажи, пилинг лица, ног, шеи, антицеллюлитное и лечебное обёртывание и другие Spa-услуги. За них, однако, придется заплатить дополнительно – в стоимость путевки этот спектр услуг не входит.

Текст: Ольга Лысаковская
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известно, что в период пандемии коронавируса отдохнуть проблематично: зарубежные курорты закрыли пляжные сезоны, авиа- и железнодорожное сообщение ограничено, а...
 
Новости дня
Новости разные
 
Проблемы ономастики: Что может быть не так с одним из самых популярных имён
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
20.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Смалявiцкi край
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика