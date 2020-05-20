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Вокруг дома с ночевкой: в каких белорусских санаториях есть скидки
Источник материала: Myfin
Отдых в Весте: скидки от 30% на путёвки
Санаторий Westa предлагает скидки в размере 30 % на путёвки до 10.06.2020 года. На лето (до 01.08.2020 года) действуют скидки в размере 10% от стоимости путёвки. Санаторий расположен недалеко от Минска, в Дзержинском районе. На территории комплекса свежий лесной воздух и небольшое озеро. Westa предлагает путёвки с лечебными, оздоровительными и развлекательными мероприятиями стоимостью от 56 рублей в сутки.
Санаторий идеально подходит для семейного отдыха с детьми. Питание здесь сбалансированное и диетическое. Лечебные процедуры проводятся ежедневно и включают в себя жемчужные и углекислые ванны, контрастный душ и душ Шарко, различные виды массажей (ручной и на аппаратном кресле) и другие процедуры.
На неделю в «Силичи»: один день отдыха в подарок
Центр семейного отдыха Силичи предлагает оздоровительную программу «Велнес выходные» от 50 рублей в день. Для отдыха на выходные предлагается краткий курс оздоровления и расслабления. Программа включает в себя:
Можно приехать в «Силичи» и на более длительный срок по программе «Детокс неделя». Курс оздоровления включает в себя ежедневные гидромассажные и углекислые ванны, посещение тренажёрного зала, сеансы галотерапии, ходьбу со скандинавскими палками. Правда, за трёхразовое питание придется заплатить дополнительно.
В центре семейного отдыха «Силичи» действует акция, по которой можно получить один день отдыха в подарок. Для этого необходимо забронировать путёвку до 31 мая 2020 года по промокоду «хочу на отдых».
Восстановим силы в «Юности»: скидки в размере 30% на путевки
Санаторий Юность на берегу Заславского водохранилища предлагает путёвки со скидкой до 30 % в период 01 по 31 мая 2020 года. Путевка в «Юность» обойдется от 82 рублей в день.
В стоимость путевки входит:
В санатории «Юность» имеется Spa-центр, где можно заказать разнообразные массажи, пилинг лица, ног, шеи, антицеллюлитное и лечебное обёртывание и другие Spa-услуги. За них, однако, придется заплатить дополнительно – в стоимость путевки этот спектр услуг не входит.
Текст: Ольга Лысаковская
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