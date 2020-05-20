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Тысяча пустых стульев: в Париже провели необычную акцию
Источник материала: ОНТ
Тысяча пустых стульев. В Париже владельцы баров и ресторанов организовали необычную акцию. Таким перфомансом они выразили своё беспокойство по поводу будущего своего бизнеса.
В условиях карантина и социального дистанцирования их заведения растеряли клиентов. Беспокоятся частники и за открытие так называемых парижских пляжей вдоль канала, есть вероятность что мэрия не даст добро на их работу в этом сезоне.
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Тысяча пустых стульев. В Париже владельцы баров и ресторанов организовали необычную акцию. Таким перфомансом они выразили своё беспокойство по поводу будущего...
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