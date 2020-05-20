ПРЕЗИДИУМ СМОЛЕВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СМОЛЕВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ от 19 мая 2020 г.  № 57/1191

 

Об образовании Смолевичской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь

 

Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов районных общественных организационных структур, общественных объединений, собраний трудовых коллективов, заявления граждан о выдвижении представителей в состав Смолевичской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, на основании статей 24, 34 и 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь президиум Смолевичского районного Совета депутатов и Смолевичский районный исполнительный комитет РЕШИЛИ:

  1. Образовать Смолевичскую районную комиссию по выборам Президента Республики Беларусь в количестве 13 человек в составе согласно приложению.
  2. Определить место нахождения Смолевичской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь по адресу: 222201, г. Смолевичи, ул. Советская, д. 125, кабинет 11, номер телефона (01776) 55 2 73, номер факса (01776) 55 0 69.
  3. Заместителю председателя райисполкома Кузнецову И.И. обеспечить проведение первого заседания Смолевичской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь не позднее 21 мая 2020 г.
  4. Государственному учреждению «Редакция газеты «Край смалявіцкі» и Программа радиовещания «Смалявiчы» в семидневный срок опубликовать настоящее решение.
  5. Уполномочить заведующего юридическим сектором Смолевичского районного исполнительного комитета Готовцеву Е.В. представлять в суде интересы Смолевичского районного исполнительного комитета и президиума Смолевичского районного Совета депутатов в случае обжалования настоящего решения.
  6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Смолевичского районного исполнительного комитета Кузнецова И.И.

Председатель районного Совета депутатов     М.М.КЛЮЕВА.

Председатель районного исполнительного комитета А.К.РАТОМСКИЙ,

Управляющий делами  И.А.КОНОНОВИЧ.


Приложение к решению президиума Смолевичского районного Совета депутатов, Смолевичского районного исполнительного комитета от 19.05.2020 № 57/1191

 

 

СОСТАВ

Смолевичской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь

 

Батуро

Антонина Григорьевна

 

 от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

 
Баранчук

Елена Владимировна

 

 от граждан путем подачи заявления

 
Беляева

Ольга Владимировна

 

 от трудового коллектива управления по труду, занятости и социальной защите населения Смолевичского райисполкома

 
Битель

Алеся Александровна

 

 от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

 
Букатич

Александра Анатольевна

 

 от Смолевичского районной организации  Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

 
Голод

Анастасия Владимировна

 от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

 
Гущанская

Ирина Георгиевна

 

 от граждан путем подачи заявления

 
Журомская

Валентина Сергеевна

 

 от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

 
Лаптенок

Юлия Адамовна

 

 от граждан путем подачи заявления

 
Маркушевская

Лилия Ивановна

 

 от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Цыбулько

Надежда Владимировна

 

 от граждан путем подачи заявления

 
Шамич

Юлия Вячеславовна

 

 от граждан путем подачи заявления

 
Яскевич

Марина Сергеевна

 от граждан путем подачи заявления

 

 