ПРЕЗИДИУМ СМОЛЕВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СМОЛЕВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ от 19 мая 2020 г. № 57/1191
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Об образовании Смолевичской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь
Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов районных общественных организационных структур, общественных объединений, собраний трудовых коллективов, заявления граждан о выдвижении представителей в состав Смолевичской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, на основании статей 24, 34 и 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь президиум Смолевичского районного Совета депутатов и Смолевичский районный исполнительный комитет РЕШИЛИ:
- Образовать Смолевичскую районную комиссию по выборам Президента Республики Беларусь в количестве 13 человек в составе согласно приложению.
- Определить место нахождения Смолевичской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь по адресу: 222201, г. Смолевичи, ул. Советская, д. 125, кабинет 11, номер телефона (01776) 55 2 73, номер факса (01776) 55 0 69.
- Заместителю председателя райисполкома Кузнецову И.И. обеспечить проведение первого заседания Смолевичской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь не позднее 21 мая 2020 г.
- Государственному учреждению «Редакция газеты «Край смалявіцкі» и Программа радиовещания «Смалявiчы» в семидневный срок опубликовать настоящее решение.
- Уполномочить заведующего юридическим сектором Смолевичского районного исполнительного комитета Готовцеву Е.В. представлять в суде интересы Смолевичского районного исполнительного комитета и президиума Смолевичского районного Совета депутатов в случае обжалования настоящего решения.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Смолевичского районного исполнительного комитета Кузнецова И.И.
Председатель районного Совета депутатов М.М.КЛЮЕВА.
Председатель районного исполнительного комитета А.К.РАТОМСКИЙ,
Управляющий делами И.А.КОНОНОВИЧ.
Приложение к решению президиума Смолевичского районного Совета депутатов, Смолевичского районного исполнительного комитета от 19.05.2020 № 57/1191
|СОСТАВ
Смолевичской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь
|Батуро
Антонина Григорьевна
|–
|от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов
|Баранчук
Елена Владимировна
|–
|от граждан путем подачи заявления
|Беляева
Ольга Владимировна
|–
|от трудового коллектива управления по труду, занятости и социальной защите населения Смолевичского райисполкома
|Битель
Алеся Александровна
|–
|от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
|Букатич
Александра Анатольевна
|–
|от Смолевичского районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса
|Голод
Анастасия Владимировна
|–
|от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
|Гущанская
Ирина Георгиевна
|–
|от граждан путем подачи заявления
|Журомская
Валентина Сергеевна
|–
|от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»
|Лаптенок
Юлия Адамовна
|–
|от граждан путем подачи заявления
|Маркушевская
Лилия Ивановна
|–
|от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
|Цыбулько
Надежда Владимировна
|–
|от граждан путем подачи заявления
|Шамич
Юлия Вячеславовна
|–
|от граждан путем подачи заявления
|Яскевич
Марина Сергеевна
|–
|от граждан путем подачи заявления