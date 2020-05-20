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В агрогородке Махово появилось своё радио

20.05.2020 11:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новости деревни на радиоволнах. В агрогородке Махово появилось своё радио.  Точку организовали в культурно-спортивном центре.  Идея выйти в эфир принадлежит местному жителю. Артем Климовцов – будущий режиссёр, но уже на первом курсе решил по-настоящему попробовать себя в профессии.  

Роли главного редактора и звукорежиссера взяли на себя библиотекарь и заведующий центром. Первый выпуск подготовили всего за один день. Эфир – раз в неделю, длится час. Ловить волну не нужно: функцию радиоприёмника выполняет колонка, которую установили на подоконнике. Так свое радио услышит весь агрогородок.

Артем Климовцов, учащийся могилевского государственного колледжа искусств: «Нашли новости, наболевшие, если так можно сказать, в нашей деревне Махово. И пришла такая идея. Как назвать то? Решили – «Маховоньюз». Все маховские новости и не только. Новости Беларуси. Обязательно гости, призы, подарки, общение. Это все у нас есть».

Светлана Овчинникова, заведующий маховским культурно-спортивным центром: «Людям очень интересно. Одна семья мне говорит: «Павловна, скажите, когда ваша программа? Мы не будем на огороде сидеть, а придём сюда под дом культуры и послушаем, что вы говорите»

Каждый выпуск тематический: актуальные вопросы в эфире обсуждают с аграриями, медиками, спасателями. В перспективе «Маховоньюз» будет вещать чаще и дольше.

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Новости деревни на радиоволнах. В агрогородке Махово появилось своё радио.  Точку организовали в культурно-спортивном центре.  Идея выйти в эфир принадлежит...
 
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