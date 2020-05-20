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В агрогородке Махово появилось своё радио
Источник материала: ОНТ
Новости деревни на радиоволнах. В агрогородке Махово появилось своё радио. Точку организовали в культурно-спортивном центре. Идея выйти в эфир принадлежит местному жителю. Артем Климовцов – будущий режиссёр, но уже на первом курсе решил по-настоящему попробовать себя в профессии.
Роли главного редактора и звукорежиссера взяли на себя библиотекарь и заведующий центром. Первый выпуск подготовили всего за один день. Эфир – раз в неделю, длится час. Ловить волну не нужно: функцию радиоприёмника выполняет колонка, которую установили на подоконнике. Так свое радио услышит весь агрогородок.
Каждый выпуск тематический: актуальные вопросы в эфире обсуждают с аграриями, медиками, спасателями. В перспективе «Маховоньюз» будет вещать чаще и дольше.
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Новости деревни на радиоволнах. В агрогородке Махово появилось своё радио. Точку организовали в культурно-спортивном центре. Идея выйти в эфир принадлежит...
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