Масштабное наводнение произошло в Мичигане из-за проливных дождей

Источник материала: ОНТ

Проливные дожди в Мичигане (штат США) вызвали масштабное наводнение. Несколько рек вышли из берегов и прорвали плотину.

В воде оказалось несколько населённых пунктов. Дороги, мосты и улицы размыло водой, и они стали непроходимыми. Людей из эпицентра стихии эвакуировали спасатели, ближайшие несколько дней пострадавшие проведут в двух местных школах. В зоне риска остаются 42 тысячи человек. По прогнозам метеорологов в ближайшие дни уровень воды начнёт снижаться.

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