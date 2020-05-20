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Масштабное наводнение произошло в Мичигане из-за проливных дождей

20.05.2020 11:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Проливные дожди в Мичигане (штат США) вызвали масштабное наводнение. Несколько рек вышли из берегов и прорвали плотину. 

В воде оказалось несколько населённых пунктов. Дороги, мосты и улицы размыло водой, и они стали непроходимыми. Людей из эпицентра стихии эвакуировали спасатели, ближайшие несколько дней пострадавшие проведут в двух местных школах. В зоне риска остаются 42 тысячи человек. По прогнозам метеорологов в ближайшие дни уровень воды начнёт снижаться. 

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Проливные дожди в Мичигане (штат США) вызвали масштабное наводнение. Несколько рек вышли из берегов и прорвали плотину.  В воде оказалось несколько населённых...
 
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