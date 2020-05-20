Проблемы ономастики: Что может быть не так с одним из самых популярных имён

Источник материала: Пинский Вестник

— Дочке 12 лет. Ее зовут София.

В свидетельстве о рождении на

белорусском языке собствен

ное имя указано «Софія». Пра

вильно ли это? Может, нуж

но было написать «Сафія»? Не

произошла ли ошибка?

(Телефонный звонок).



Отвечает начальник отдела загса

горисполкома Елена ОМЕЛЬЯНЮК.



— Однозначно скажу – не ошибка.

Тем не менее, давайте разберемся и

извлечем из ситуации нужные уроки.

Если ребенок родился до 2017 го

да и родители выбрали ему имя Со

фия, то, независимо от того, как оно

произносилось родителями, на бело

русском языке практически во всех

свидетельствах о рождении девочек

было указано «С´офія» с ударением на

первый слог (С´оф’я, С´офія). Указание

этого женского имени в таком вари

анте на белорусском языке трактова

лось всеми нормативными словаря

ми собственных имен, действовав

шими в тот период (Слоўнік асабо

вых уласных імён, 1965 год (2-е выд.

Мн., 2005); Усціновіч А.К. Слоўнік

асабовых уласных імён. Мн., 2011).



Написание «Сафія» (с ударени

ем на «і») необходимо рассматри

вать как влияние русского языка.

Для сравнения: Соф´ия и С´офья (Пе

тровский Н.А. Словарь русских лич

ных имен. М.,2000). Влияние рус

ского языка, произношение данно

го имени с ударением на второй слог

и повлекло впоследствии норматив

ное изменение в написании этого

имени на белорусском языке в сло

варях личных имен, изданных позд

нее, и, соответственно, ими работни

ки загсов руководствуются на прак

тике. Если заглянуть в «Слоўнік аса

бовых уласных імён» Владислава За

вальнюка і Валентины Романцевич

(Мн., 2017), то написание собствен

ного женского имени «Соф´ия» пред

усмотрено в двух вариантах в зави

симости, как родители произносят

данное имя, т.е. как ставят ударе

ние: если Соф´ия, то на белорусском

языке будет «Саф´ія», если С´офия, то

«С´офія». Некоторые приводят другой

аргумент: чтобы было написано оди

наково и на русском, и на белорус

ском языке, без учета произношения.



Однако при написании заявления на

регистрацию рождения этот вопрос

обязательно индивидуально с каж

дым родителем выясняется. Мы про

сим согласовать этот момент обоюд

но папой и мамой, письменно указать

в заявлении вариант написания име

ни на русском и белорусском языках

с проставлением ударения.



Очень важно, чтобы родители, а

впоследствии и сам носитель име

ни следили за написанием своего

имени (фамилии) в различных до

кументах, которые будут выдавать

ся гражданину в разные периоды

его жизни. Свидетельство о рожде

нии как раз и является первичным

документом, которому и должны

соответствовать все другие. Пользуясь случаем, интересуем

ся, как проходит работа отдела

загса в период сложной эпиде

миологической обстановки. Ведь по

сетителей здесь бывает очень много,

особенно если свадебный сезон…



— Спокойно, организованно, —

констатирует Елена Евгеньевна. —

Пинчане с пониманием относятся к

установленным нормам дистанциро

вания и ограничений нахождения в

помещениях. Для торжественной ре

гистрации брака пропускаем до деся

ти человек, для росписи в кабинете –

четыре, т.е. молодожены и их свиде

тели. Остальных просим подождать.

После каждой регистрации проветри

ваем помещения, проводим влажную

уборку. Посетители имеют возмож

ность обработать руки антисептиком.



Что же касается «отложенных»

свадеб, то переносы регистраций

брака на более позднее время — лет

нее или осеннее — имели место в

единичных случаях. За четыре меся

ца 2020 года зарегистрировали бра

ки 174 супружеские пары, в мае —

еще 23. Неплохая динамика. Причем

сразу после православной Пасхи на

так называемую в народе «Красную

горку» 24 и 25 апреля состоялось 26

бракосочетаний, 2 мая — 12.



И еще немного статистики. Сред

ний возраст женихов в Пинске со

ставлял 30 лет, невест — 27. До 31 го

да в брак вступает около 64% муж

чин и 74% женщин. Наибольшее чис

ло невест находились в возрасте

21-23 года, женихов — 23-24.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ