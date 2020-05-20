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Проблемы ономастики: Что может быть не так с одним из самых популярных имён

20.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> — Дочке 12 лет. Ее зовут София. В свидетельстве о рождении на белорусском языке собственное имя указано «Софія». Правильно ли это? Может, нужно было написать «Сафія»? Не произошла ли ошибка? (Телефонный звонок).

Отвечает начальник отдела загса горисполкома Елена ОМЕЛЬЯНЮК.

— Однозначно скажу – не ошибка. Тем не менее, давайте разберемся и извлечем из ситуации нужные уроки. Если ребенок родился до 2017 года и родители выбрали ему имя София, то, независимо от того, как оно произносилось родителями, на белорусском языке практически во всех свидетельствах о рождении девочек было указано «С´офія» с ударением на первый слог (С´оф’я, С´офія). Указание этого женского имени в таком варианте на белорусском языке трактовалось всеми нормативными словарями собственных имен, действовавшими в тот период (Слоўнік асабовых уласных імён, 1965 год (2-е выд. Мн., 2005); Усціновіч А.К. Слоўнік асабовых уласных імён. Мн., 2011).

Написание «Сафія» (с ударением на «і») необходимо рассматривать как влияние русского языка. Для сравнения: Соф´ия и С´офья (Петровский Н.А. Словарь русских личных имен. М.,2000). Влияние русского языка, произношение данного имени с ударением на второй слог и повлекло впоследствии нормативное изменение в написании этого имени на белорусском языке в словарях личных имен, изданных позднее, и, соответственно, ими работники загсов руководствуются на практике. Если заглянуть в «Слоўнік асабовых уласных імён» Владислава Завальнюка і Валентины Романцевич (Мн., 2017), то написание собственного женского имени «Соф´ия» предусмотрено в двух вариантах в зависимости, как родители произносят данное имя, т.е. как ставят ударение: если Соф´ия, то на белорусском языке будет «Саф´ія», если С´офия, то «С´офія». Некоторые приводят другой аргумент: чтобы было написано одинаково и на русском, и на белорусском языке, без учета произношения.

Однако при написании заявления на регистрацию рождения этот вопрос обязательно индивидуально с каждым родителем выясняется. Мы просим согласовать этот момент обоюдно папой и мамой, письменно указать в заявлении вариант написания имени на русском и белорусском языках с проставлением ударения.

Очень важно, чтобы родители, а впоследствии и сам носитель имени следили за написанием своего имени (фамилии) в различных документах, которые будут выдаваться гражданину в разные периоды его жизни. Свидетельство о рождении как раз и является первичным документом, которому и должны соответствовать все другие. Пользуясь случаем, интересуемся, как проходит работа отдела загса в период сложной эпидемиологической обстановки. Ведь посетителей здесь бывает очень много, особенно если свадебный сезон…

— Спокойно, организованно, — констатирует Елена Евгеньевна. — Пинчане с пониманием относятся к установленным нормам дистанцирования и ограничений нахождения в помещениях. Для торжественной регистрации брака пропускаем до десяти человек, для росписи в кабинете – четыре, т.е. молодожены и их свидетели. Остальных просим подождать. После каждой регистрации проветриваем помещения, проводим влажную уборку. Посетители имеют возможность обработать руки антисептиком.

Что же касается «отложенных» свадеб, то переносы регистраций брака на более позднее время — летнее или осеннее — имели место в
единичных случаях. За четыре месяца 2020 года зарегистрировали браки 174 супружеские пары, в мае — еще 23. Неплохая динамика. Причем сразу после православной Пасхи на так называемую в народе «Красную горку» 24 и 25 апреля состоялось 26 бракосочетаний, 2 мая — 12.

И еще немного статистики. Средний возраст женихов в Пинске составлял 30 лет, невест — 27. До 31 года в брак вступает около 64% мужчин и 74% женщин. Наибольшее число невест находились в возрасте 21-23 года, женихов — 23-24.

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
 
 
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— Дочке 12 лет. Ее зовут София. В свидетельстве о рождении на белорусском языке собственное имя указано «Софія». Правильно ли это? Может, нужно было написать...
 
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