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Лукашенко продлил на 3 месяца срок действия документов и справок
Источник материала: Myfin
Выданные физическим и юридическим лицам (в том числе и индивидуальным предпринимателям) справки и документы, срок действия которых истекает в период с 30 апреля по 31 июля 2020 года, останутся действительны еще три месяца. Например, если срок действия разрешения истекает 15 мая 2020 года, то он будет продлен автоматически до 15 августа 2020 года.
Постановлением Совета Министров будут определены исчерпывающие перечни документов, срок действия которых продлевается, и наименований административных процедур, при осуществлении которых такие документы выдаются.
В комментарии отмечено, что в период сложной эпидемиологической обстановки предлагаемые меры позволят сократить количество посещений государственных органов (организаций) для оформления необходимых документов, снизить административную нагрузку на граждан и субъекты хозяйствования, отложить на 3 месяца их финансовые расходы.
Источник: Myfin.by
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ 172 О продлении срока действия документов . Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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