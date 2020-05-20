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Дочь Оззи Осборна рассказала, как бросила пить

20.05.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

35-летняя Келли Осборн, дочь знаменитого рокера, дала интервью австралийскому радио. Дочь рокера рассказала, что с 2017 года она ведет трезвый образ жизни, пишет spletnik.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kelly Osbourne (@kellyosbourne) 21 Апр 2020 в 12:57 PDT

— Я перестала пить алкоголь уже два с половиной года назад, — рассказала Келли радиоведущим.

Певица также рассказала, почему она приняла такое решение.

— Я просто должна была остановиться. Я становлюсь веселым человеком, когда выпью, но после определенного момента я превращаюсь в ту девушку, про которую люди говорят: «Уведите ее отсюда!» Я не хотела просыпаться и называть это похмельем, я должна была остановиться, — призналась она.

В августе 2018 года, через год после того, как она решила вести трезвый образ жизни, Келли сказала, что эти 12 месяцев были одними из самых трудных в ее жизни.

— Короче говоря, все стало совсем мрачным. Я разочаровалась во всем в жизни, но больше всего я разочаровалась в себе, — объяснила она.

 
 
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