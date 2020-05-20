Курсы валют на 20 мая 2020: доллар упал

Источник материала: Myfin

20.05.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0072 рубля до 2.4087, что составило 0.3%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0419 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0053 (0.2%), на 20 мая 2020 курс составил 2.6365. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0228 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0063 рублей (0.19%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.0499 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 48 987 900 11 513 600 47 915 200

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.37 – 2.409 рублей, курс продажи доллара 2.413 – 2.475. Евро можно было продать в диапазоне 2.57 – 2.633 рублей, купить – 2.638 – 2.69.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =72.4 (стоимость 1 доллара равна 72.4 российских рубля),

=72.4 (стоимость 1 доллара равна 72.4 российских рубля), EUR/USD =1.093 (1 евро стоит 1.093 доллар),

=1.093 (1 евро стоит 1.093 доллар), EUR/RUB =79.2 (79.2 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .