В Беларуси провели соревнования по легкой атлетике в онлайн-режиме

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спорт на удаленке. В Беларуси прошли соревнования по легкой атлетике. Спортсмены выясняли, кто сильнее, не на привычной арене, а в режиме онлайн . Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко подробнее.

На трибунах пусто. Но прямую трансляцию соревнований никто не отменял. Так что без поддержки спортсмены не остались. Ведь у болельщиков есть компьютеры и другие современные гаджеты. Вот только сами участники признаются: настроиться на такой режим очень сложно. Правда, в условиях спокойной атмосферы есть и свои плюсы.

«Это новый опыт, в первую очередь, борьбы с собой. Без зрителей, без соперников. Ты просто борешься сам с собой. И должен показать результат просто», – указал член юниорской сборной Беларуси по легкой атлетике Егор Чуйко.

Соревновались в зачете личном и командном. Главное, что проходят они в безопасном для атлетов формате. В этом и преимущество королевы спорта. Контакты участников сведены к минимуму. Поэтому сотни километров между соперниками не преграда для настоящей спортивной борьбы.

Прыжки с короткого разбега. Не с привычных 18, а с 12 беговых шагов. И пусть так спортсменам несколько сложнее показать свой фирменный максимум, зато проще «влиться» в сезон. Есть еще одно новшество, и оно может стать настоящей инновацией: девушки и юноши могут соревноваться между собой.

«Вот есть на мировых соревнованиях, знаете, есть: бегут сначала сто метров, а потом четыре по сто, то есть как эстафета. Здесь тоже парно сделать. Или, как в теннисе, есть парные. На мировых соревнованиях это можно было бы сделать. Почему бы и нет. В прыжках этого нет вообще», – сказал тренер по легкой атлетике Сергей Иванов.

На подобный эксперимент в Белорусской федерации легкой атлетики решились, чтобы поддержать боевой настрой спортсменов. В удаленных соревнованиях приняли участие легкоатлеты, которым сейчас непросто оставаться без соревновательной практики.

«Лучшая тренировка – это соревнования, как говорится. Поэтому любая возможность посоревноваться – это всегда хорошо», – считает член молодежной сборной Беларуси по легкой атлетике Марк Мажейка.

Соревнования, пусть даже виртуальные, настоящий праздник для болельщиков. Например, за трансляцией состязаний толкателей ядра наблюдали тысячи зрителей. Организаторы надеются, что пандемия скоро отступит и можно будет провести соревнования в обычном формате. Пока же в планах турнир по прыжкам в длину и метанию диска. Болельщики, готовьтесь!