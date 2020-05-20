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Редкое скопление тысячи дельфинов сняли на видео у берегов Калифорнии
Источник материала: Tut.by
Туристы на прогулочной лодке у берегов Калифорнии сняли редкие кадры: их судно попало в огромное скопление дельфинов, которых было не меньше тысячи. Дельфины плыли рядом с лодкой, позволяя запечатлеть себя на видео. Выглядит это впечатляюще: убедитесь сами.
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