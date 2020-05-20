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Министерство образования рекомендует вручить аттестаты в торжественной обстановке 10-11 июня

20.05.2020 15:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

kurjer.info

Такая информация содержится в письме ведомства, подписанном замминистра Александром Кадлубаем. С документом можно ознакомиться на сайте министерства.

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуацией и в соответствии с рекомендациями Минздрава проведение массовых мероприятий в стране ограничено.

«В этой связи Министерство образования из мероприятий по завершению учебного года рекомендует организовать вручение аттестатов об общем среднем образовании в торжественной обстановке (10-11 июня)», – говорится в письме.

Подчеркивается, что решение о формате проведения мероприятия в каждом учреждении образования принимается руководителем.

С обучающимися и их родителями рекомендуют провести разъяснительную работу о формате проведения мероприятия.

 
 
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Такая информация содержится в письме ведомства, подписанном замминистра Александром Кадлубаем. С документом можно ознакомиться на сайте министерства.
 
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