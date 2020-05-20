Посмотрите, как в Бобруйске медики бойкотируют съемочную группу БТ

Источник материала: KYKY

Сегодня, 20 мая, к зданию бобруйской станции скорой помощи приехала съемочная группа БТ. Но часть медиков окружила государственных журналистов и не дает им работать. Видео бойкота, и его историю, опубликовали в телеграм-канале «Беларусь головного мозга».

Предыстория конфликта

18 мая стало известно, что работники бобруйской станции скорой помощи решили написать обращение в администрацию президента. Медики рассчитывали на дополнительные выплаты за работу в эпидемию COVID-19, но надбавки получили не все и не в тех суммах, о которых говорили в указе №131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения». После чего работники станции и составили письмо в администрацию президента с требованием «разъяснить со порядок и размер выплат надбавок», под которым, со слов медиков, подписалось 200 человек.

Что происходит сейчас?

Как пишут в телеграм-канале, после истории с письмом, от медиков начали требовать отказаться от своих подписей. Затем для интервью на БТ позвали двух медиков, которые все же получили выплаты в полном размере, но другие сотрудники станции не дали снять этот сюжет.

Вот, как выглядит этот бойкот:

Полная версия конфликта:



