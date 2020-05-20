ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Посмотрите, как в Бобруйске медики бойкотируют съемочную группу БТ

20.05.2020 15:20 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня, 20 мая, к зданию бобруйской станции скорой помощи приехала съемочная группа БТ. Но часть медиков окружила государственных журналистов и не дает им работать. Видео бойкота, и его историю, опубликовали в телеграм-канале «Беларусь головного мозга». 

Предыстория конфликта 

18 мая стало известно, что работники бобруйской станции скорой помощи решили написать обращение в администрацию президента. Медики рассчитывали на дополнительные выплаты за работу в эпидемию COVID-19, но надбавки получили не все и не в тех суммах, о которых говорили в указе №131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения». После чего работники станции и составили письмо в администрацию президента с требованием «разъяснить со порядок и размер выплат надбавок», под которым, со слов медиков, подписалось 200 человек. 

Что происходит сейчас? 

Как пишут в телеграм-канале, после истории с письмом, от медиков начали требовать отказаться от своих подписей. Затем для интервью на БТ позвали двух медиков, которые все же получили выплаты в полном размере, но другие сотрудники станции не дали снять этот сюжет. 

Вот, как выглядит этот бойкот: 

Полная версия конфликта: 


 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 20 мая, к зданию бобруйской станции скорой помощи приехала съемочная группа БТ. Но часть медиков окружила государственных журналистов и не дает им...
 
Новости дня
Новости разные
 
Редкое скопление тысячи дельфинов сняли на видео у берегов Калифорнии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
20.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Смалявiцкi край
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика