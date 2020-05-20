ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Две с половиной промилле алкоголя помешали водителю Peugeot выехать с парковки

20.05.2020 20:34 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Без малого две с половиной промилле алкоголя помешали водителю Peugeot  выехать с парковки в Гродно. Сегодня ГАИ рассказала подробности аварии в микрорайоне Ольшанка. Оказывается, перед тем как сесть за руль, мужчина выпил 300 граммов водки. Нашел в кармане ключи от автомобиля, сел за руль, пытался уехать. Но то ли обзорность, то ли состояние не позволили ему это сделать.  В какой-то момент мужчина не справился с управлением, врезался в столб и протаранил припаркованные Audi и Renault.  Стоит сказать, что шофер Peugeot  предпринял попытки скрыться, говорят правоохранители, выехал на встречку, но его задержали. Обошлось без жертв. В отношении дерзкого водителя составлено несколько протоколов. К слову, в прошлом году его уже задерживали пьяным за рулем, за что мужчина был лишен водительского удостоверения.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Без малого две с половиной промилле алкоголя помешали водителю Peugeot  выехать с парковки в Гродно. Сегодня ГАИ рассказала подробности аварии в микрорайоне...
 
Новости дня
Новости разные
 
Милиция задержала пьяного дальнобойщика-бесправника в Слуцком районе. Видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
20.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика