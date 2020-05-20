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21 мая в Беларуси ожидаются ночные заморозки и усиление ветра
20.05.2020 18:24 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Температура воздуха ночью составит плюс 1-5 градусов, в отдельных районах будут заморозки до минус 2, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг, 21 мая, днем ожидается увеличение облачности, временами дождь (вероятность осадков 80-90%). Температура воздуха +6..+12°C. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Порывы могут достигать 15-18 м/с. По югу страны воздух прогреется до плюс 13-15 градусов.
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Температура воздуха ночью составит плюс 1-5 градусов, в отдельных районах будут заморозки до минус 2, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
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