На выборах президента Беларуси зарегистрировали инициативные группы 15 кандидатов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Центризбирком Белоруссии зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, сообщает БЕЛТА .

Зарегистрированы группы действующего президента республики Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии, депутата Палаты представителей Олега Гайдукевича, бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

Право собирать подписи в поддержку кандидата получили инициативные группы экс-депутата Анны Канопацкой, председателя Белорусской социал-демократической Грамады Сергея Черечня, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева, сопредседателя «Белорусской христианской демократии» Ольги Ковальковой, лидера движения «За свободу» Юрия Губаревича, руководителя Объединенной гражданской партии Николая Козлова.

Зарегистрированы инициативные группы гомельского фермера-блогера Юрия Ганцевича, Владимира Непомнящих (представляет Объединенную гражданскую партию), зампредседателя ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8» Натальи Кисель, Светланы Тихановской (супруга гомельского блогера Сергея Тихановского) и мастера по татуировкам Александра Таболича.

Всего ЦИК получил 55 заявлений от потенциальных кандидатов. Это рекордное число за всю историю проведения президентских выборов в стране. Отказ в регистрации инициативных групп получили 40 потенциальных претендентов в кандидаты.

Сбор подписей в поддержку лиц, предлагаемых к выдвижению кандидатами в президенты, пройдет с 21 мая по 19 июня. Для выдвижения нужно собрать не менее 100 тыс. подписей. До 4 июля потенциальные кандидаты в президенты должны представить в ЦИК документы: анкету, декларацию о доходах и имуществе. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля.

Президентские выборы в республике пройдут 9 августа. С 4 по 8 августа можно будет проголосовать досрочно.