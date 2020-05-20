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Бесплатные концерты :B:N: и Яна Яроша. Бонус – живое общение с артистами

20.05.2020 18:46 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На этой неделе в прямом эфире VOKA состоятся два концерта, во время которых можно будет не только послушать современную белорусскую музыку, но и пообщаться с исполнителями – рок-группой :B:N: и мультиинструменталистом Яном Ярошем. Трансляция будет бесплатной как для белорусских, так и для зарубежных зрителей.

21 мая для зрителей VOKA выступит группа :B:N:, отметившая в прошлом году 20-летие и работавшая с Tony Fadd – номинантом на Grammy. Их музыка – это микс современного и классического рока в сочетании с мелодичным вокалом и динамичным гитарным звучанием. В перерывах между песнями ведущий концерта Александр Козырев будет задавать артистам вопросы от своего имени и от зрителей, которые смогут общаться с рокерами через специальный телеграм-чат в режиме реального времени.

24 мая состоится сольный онлайн-концерт Яна Яроша – известного мультиинструменталиста, аранжировщика, автора слов и музыки, финалиста национального отбора на «Евровидение -2020», участника шоу «Голос», «Голос країни», «Песни на ТНТ». В мае 2019 вышел первый полноценный альбом исполнителя «Время не лечит», и все композиции из него прозвучат во время трансляции. Концерт Яна Яроша также состоится в интерактивном формате – зрители смогут задавать свои вопросы артисту в прямом эфире. Ведущим вечера будет Александр Сериков.

Музыканты будут выступать перед пустым залом, но благодаря трансляции увидеть и услышать их прямо из своих домов сможет весь мир: достаточно открыть приложение VOKA или зайти на сайт voka.tv. Авторизация для просмотра не требуется, а после прямых эфиров записи обоих концертов будут доступны в архиве видеосервиса.

 
 
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На этой неделе в прямом эфире VOKA состоятся два концерта, во время которых можно будет не только послушать современную белорусскую музыку, но и пообщаться с...
 
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