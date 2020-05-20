Вилял из стороны в сторону: в Слуцком районе задержали пьяного бесправника на фуре

Источник материала: Tut.by

Пьяного водителя фуры задержали сотрудники спецотдела Департамента охраны, сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел 19 мая. Милиционеры сопровождали автомобиль из Минска в Солигорск. В Слуцком районе они обратили внимание на ехавшую в попутном направлении фуру, которая виляла из стороны в сторону, а при опережении другого авто зацепила колесами разделительный газон.

— Сотрудники милиции включили проблесковые маячки, ускорились и по громкой связи потребовали от водителя большегруза остановиться. Тот отреагировал не сразу, но в итоге подчинился требованиям. Когда мужчина вышел из кабины, стало ясно, что он пьян: от него пахло спиртным, а речь была несвязной, — рассказали в Департаменте охраны МВД.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ выяснили, что 49-летний минчанин уже задерживался за «пьяное» вождение и был лишен права управления в 2013 году. С тех пор права он так и не вернул. На нарушителя составили административные протоколы.