ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пожар в бане частного дома в Минске ликвидировали спасатели

20.05.2020 20:48 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Столичным спасателям накануне поступил тревожный звонок от владельцев частного дома на улице Шейпичи. Неконтролируемый огонь вспыхнул в бане. Прибывшие на место  работники МЧС выяснили, что загорелась деревянная отделка в парилке. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров, а вскоре пожар был ликвидирован. В результате происшествия повреждена деревянная отделка стен, перекрытие. Предполагаемая причина ЧП - нарушение правил эксплуатации печей внучкой хозяина. Во время инцидента никто не пострадал. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичным спасателям накануне поступил тревожный звонок от владельцев частного дома на улице Шейпичи. Неконтролируемый огонь вспыхнул в бане. Прибывшие на место ...
 
Новости дня
Новости разные
 
ВЫПУСКНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В ШКОЛАХ БЕЛАРУСИ ПРОЙДУТ С 1 ПО 9 ИЮНЯ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
20.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика