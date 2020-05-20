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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пожар в бане частного дома в Минске ликвидировали спасатели Столичным спасателям накануне поступил тревожный звонок от владельцев частного дома на улице Шейпичи. Неконтролируемый огонь вспыхнул в бане. Прибывшие на место ...

Столичным спасателям накануне поступил тревожный звонок от владельцев частного дома на улице Шейпичи. Неконтролируемый огонь вспыхнул в бане. Прибывшие на место работники МЧС выяснили, что загорелась деревянная отделка в парилке. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров, а вскоре пожар был ликвидирован. В результате происшествия повреждена деревянная отделка стен, перекрытие. Предполагаемая причина ЧП - нарушение правил эксплуатации печей внучкой хозяина. Во время инцидента никто не пострадал.