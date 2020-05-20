Беларусь улучшила показатель в мировом рейтинге почтовых служб. 21-е место из 172

Источник материала: Ежедневник

По интегрированному индексу почтового развития за 2019 год РУП «Белпочта» занимает 21-е место из 172 стран, сообщается на сайте «Белпочты». В 2018 году Беларусь занимала 32-е место из 173 стран.

РУП «Белпочта» имеет статус назначенного оператора почтовой связи для осуществления международной почтовой связи в соответствии с актами Всемирного почтового союза, что позволяет обмениваться почтовыми отправлениями со 192 странами и территориями.

Третий год подряд Всемирный почтовый союз публикует рейтинг развития почтовой связи. Так, согласно данным отчета Всемирного почтового союза по интегрированному индексу почтового развития за 2019 год РУП «Белпочта» занимает 21-е место из 172 стран. В 2018 году Беларусь занимала 32-е место из 173 стран.

Список составлен на основе 4-х параметров развития — надежности, охвата, релевантности и устойчивости почтовых операторов 172-х стран мира.

Беларусь разместилась между Словакией (20-е место) и Молдовой (22-е место). Возглавляют рейтинг Швейцария, Нидерланды и Германия, опережая Японию и Францию.