Лукашенко наградил Михаила Гусмана медалью Франциска Скорины

Источник материала: ОНТ

Первый заместитель гендиректора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман награжден медалью Франциска Скорины. Такой указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе Главы государства.

Награду ему вручат позже.

Отмечается, что медалью отмечен значительный личный вклад Гусмана в укрепление отношений между Беларусью и Россией и расширение взаимодействия в сфере информации.

Добавим, что Михаил Гусман – это советский и российский журналист, переводчик и интервьюер, радио- и телеведущий. Он занимает пост первого заместителя генерального директора ТАСС с 1999 года. За свою журналистскую деятельность он отмечен и другими многочисленными наградами, в числе которых – Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2001), Заслуженный журналист Российской Федерации (2018), Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (30 января 2020 года).

Фото: БЕЛТА

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