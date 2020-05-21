Выбора все равно нет. Почему без реформы пенсионной системы не обойтись?

Источник материала: Ежедневник

Эксперты считают, что без новой реформы не обойтись: если мы останемся на солидарной пенсионной системе, со временем она будет потреблять 100% наших зарплат.

Согласно опросу, проведенному исследовательским центром ИПМ, предстоящий выход на пенсию вызывает у белорусских граждан в целом негативные эмоции, так как государственная пенсия, по мнению респондентов, не способна обеспечить безбедную старость.

В частности, около 90% населения уверено, что пенсионеры в основном не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования. Около 80% считают, что у пенсионеров часто отсутствует возможность приобрести одежду и обувь, а также оплатить необходимое им лечение и лекарства. Более 60% населения полагает, что у пенсионеров регулярно не хватает средств на оплату коммунальных услуг. Иными словами, большинство населения страны считает, что пенсионеры живут за чертой бедности.

К слову, в Беларуси солидарная пенсионная система, унаследованная от СССР. То есть все работающие отчисляют в фонд социальной защиты (ФСЗН) взносы, а затем из него же выплачиваются пенсии, пособия и др. Накопительных пенсий у нас нет.

Как считает старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский, у нас назрели очень серьезные проблемы с ФСЗН. Как отметил эксперт, солидарная система рассчитана во времени либо на серьезный рост населения либо на серьезный рост ВВП.

«Суть солидарной системы в том, что сегодня мы берем у двух молодых людей по 10 рублей и отдаем эти 20 рублей пожилому человеку, – объяснил он на онлайн-дискуссии от Центра новых идей. – Такая система отлично работает, когда население будет удваиваться в каждом поколении. Когда же население перестает расти, как сейчас происходит в Беларуси, и даже начинает понемногу уменьшаться, то с каждого нового поколения нам нужно брать все больший процентный доход, чтобы финансировать эту систему».

Это означает, что мы будет иметь не только небольшие пенсии, но и то, что наш труд не будет конкурентоспособен в сравнении с другими странами, считает он.

«Уже сейчас мы отдаем очень большую часть наших зарплат в ФСЗН. Если ничего не поменяется, то все большая часть наших зарплат будет уходить на подпитку этой пенсионной системы», – сказал Львовский.

Лучшая пенсионная система – это смешанная

Между тем, эксперт предлагает Беларуси воспользоваться опытом других стран, которые добились успеха в этом вопросе.

Как показала практика, самая успешная пенсионная система – это смешанная пенсионная система, где какая-то часть является солидарной, но большая часть накопительной. В данном случае деньги, которые вычитаются из зарплаты, не идут пенсионерам, а откладываются на личном специальном накопительном счету человека.

Лев Львовский обратил внимание на преимущества такой пенсионной системы, которые заключаются в том, что она не зависит от демографического развития страны: неважно, сколько людей будет проживать в стране, когда человек выйдет на пенсию.

«Также у нас очень низкое качество сбережений. Если белорусы и имеют сбережения, то чаще всего это означает, что они переводят нацвалюту в доллары, хранят деньги под матрасом либо в лучшем случае на депозите банка», – рассказал эксперт.

По словам экономиста, те деньги, которые лежат под матрасом, вообще не участвуют в экономике, они не работают и не являются инвестициями. Те, которые лежат на депозите в банке, тоже используются недостаточно эффективно.

«Те деньги, которые были б на накопительном счету, моли бы помочь в финансировании фондовой биржы созданием длинных денег в экономике», – отметил он.

Как начинать реформу?

Встает вопрос, как сегодня нужно начинать реформу ФСЗН, чтобы несколько поколений пенсионеров не остались без денег?

«В первую очередь, нужно вводить накопительные счета не всем. Нужно разделить отдельно для каждого человека, какая часть его налогов будет уходить на накопительный счет, а какая в нашу солидарную систему», – объяснил Лев Львовский.

«Чем моложе человек, тем больший процент пенсии будет уходить на накопительные счета. И соответственно 50-летнему человеку, который не успел накопить средства на накопительном счету, нужно будет выплачивать почти всю пенсию как солидарную. Что касаемо молодых людей, которые только вошли на рынок труда, 80% их отчислений будет идти на накопительные счета. Так необходимо делать, если мы не сможем привлечь какое-то серьезное внешнее финансирование», – добавил он.

Как пояснил Лев Львовский, у Беларуси все равно нет выбора: проводить пенсионную реформу так или иначе придется.

«Проблема, связанная с пенсионной системой, может исчезнуть только в одном случае: если вдруг все женщины Беларуси начнут рожать по три ребенка, ну а это вряд ли произойдет», – заметил эксперт.

«Если мы останемся на солидарной системе, то она будет потреблять со временем 100% наших зарплат», – заключил Львовский.