В Беларуси стартовали масштабные учения ракетных войск

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Слаженность и выучку военных проверяют в Беларуси. Там начались масштабные учения ракетных войск, сообщает телеканал «МИР 24».

«С задачами ракетные войска справились. Они совершили достойно комбинированным способом марш в район предназначения, в установленные сроки выполнили несение боевого дежурства по нанесению ракетных ударов, а также по охране и обороне сил и средств, маскировки объектов», – заявил начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Республики Беларусь Геннадий Козловский.

Маневры проходят сразу на нескольких полигонах. Кроме ракетчиков, в них задействованы подразделения противовоздушной обороны. Учения продлятся до 23 мая.