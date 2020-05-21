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В Беларуси стартовали масштабные учения ракетных войск
21.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Слаженность и выучку военных проверяют в Беларуси. Там начались масштабные учения ракетных войск, сообщает телеканал «МИР 24».
Маневры проходят сразу на нескольких полигонах. Кроме ракетчиков, в них задействованы подразделения противовоздушной обороны. Учения продлятся до 23 мая.
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Маневры проходят сразу на нескольких полигонах. Кроме ракетчиков, в них задействованы подразделения противовоздушной обороны.
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