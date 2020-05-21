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В Беларуси стартовали масштабные учения ракетных войск

21.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Слаженность и выучку военных проверяют в Беларуси. Там начались масштабные учения ракетных войск, сообщает телеканал «МИР 24».

«С задачами ракетные войска справились. Они совершили достойно комбинированным способом марш в район предназначения, в установленные сроки выполнили несение боевого дежурства по нанесению ракетных ударов, а также по охране и обороне сил и средств, маскировки объектов», – заявил начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Республики Беларусь Геннадий Козловский.

Маневры проходят сразу на нескольких полигонах. Кроме ракетчиков, в них задействованы подразделения противовоздушной обороны. Учения продлятся до 23 мая.



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Маневры проходят сразу на нескольких полигонах. Кроме ракетчиков, в них задействованы подразделения противовоздушной обороны.
 
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