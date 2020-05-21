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Внимание! Прямые телефонные линии и прием граждан

21.05.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Прямые телефонные линии

26 мая с 10.00 до 12.00 по телефону в городе Бресте 8-0162-27-57-57 проведет прямую телефонную линию начальник УВД Брестского облисполкомаАлександр Вячеславович Астрейко по вопросам обеспечения личной и имущественной безопасности, своевременного реагирования на сообщения о происшествиях, охраны общественного порядка, обеспечения безопасности дорожного движения, гражданства и миграции.

27 мая с 9.00 до 12.00 по телефону в городе Бресте 8-0162-43-44-02 проведет прямую телефонную линию начальник управления Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь по Брестской области полковник внутренней службы Дмитрий Викентьевич Бутько по вопросам, касающимся деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы области, порядка исполнения и отбывания наказаний.

27 мая с 9.00 до 12.00 по телефону 2-41-69 проведет прямую телефонную линию начальник Ганцевичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Леонтьевич Михалевич.

Прием граждан

28 мая с 10.00 до 12.00 в Денисковичском сельском исполнительном комитете проведет прием граждан начальник Ганцевичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Леонтьевич Михалевич по вопросам соблюдения природоохранного законодательства.

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Теги: Брест
 
 
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Прямые телефонные линии 26 мая с 10.00 до 12.00 по телефону в городе Бресте 8-0162-27-57-57 проведет прямую телефонную линию начальник
 
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