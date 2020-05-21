Акция в День Победы от “Белпочты” “Отправь весточку ветерану!” пройдёт в Солигорске.

Во время этой акции каждый желающий сможет приобрести почтовые открытки и лично подписать их в адрес ветеранов, пожелав им долгих лет жизни, мирного неба над головой, а главное в этот непростой период – крепкого здоровья. При этом сотрудники РУП «Белпочта» бесплатно доставят почтовые карточки с поздравлениями по всей республике. Не остался в стороне от акции и город шахтёров.



В Солигорске принять участие в акции “Отправь весточку ветерану” можно будет 9 мая с 11 до 13 в отделении почтовой связи – 6 по улице Козлова, 40.



Примите участие в акции! Порадуйте вниманием ветеранов!

