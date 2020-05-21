|
Акция в День Победы от “Белпочты” “Отправь весточку ветерану!” пройдёт в Солигорске.
21.05.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
7 мая 2020 15:46 1410
Акция в День Победы от "Белпочты" "Отправь весточку ветерану!" пройдёт в Солигорске.
В рамках празднования торжественной даты 9 мая в отделениях почтовой связи всей нашей страны пройдет акция «Отправь весточку ветерану».
Во время этой акции каждый желающий сможет приобрести почтовые открытки и лично подписать их в адрес ветеранов, пожелав им долгих лет жизни, мирного неба над головой, а главное в этот непростой период – крепкого здоровья. При этом сотрудники РУП «Белпочта» бесплатно доставят почтовые карточки с поздравлениями по всей республике. Не остался в стороне от акции и город шахтёров.
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 мая 2020 15:46 1410 Акция в День Победы от "Белпочты" "Отправь весточку...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)