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Акция в День Победы от “Белпочты” “Отправь весточку ветерану!” пройдёт в Солигорске.

21.05.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

7 мая 2020 15:46 1410

Акция в День Победы от "Белпочты" "Отправь весточку ветерану!" пройдёт в Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев.

В рамках празднования торжественной даты 9 мая в отделениях почтовой связи всей нашей страны пройдет акция «Отправь весточку ветерану».

Во время этой акции каждый желающий сможет приобрести почтовые открытки и лично подписать их в адрес ветеранов, пожелав им долгих лет жизни, мирного неба над головой, а главное в этот непростой период – крепкого здоровья. При этом сотрудники РУП «Белпочта» бесплатно доставят почтовые карточки с поздравлениями по всей республике. Не остался в стороне от акции и город шахтёров.

В Солигорске принять участие в акции “Отправь весточку ветерану” можно будет 9 мая с 11 до 13 в отделении почтовой связи – 6 по улице Козлова, 40.

Примите участие в акции! Порадуйте вниманием ветеранов!

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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7 мая 2020 15:46 1410 Акция в День Победы от "Белпочты" "Отправь весточку...
 
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