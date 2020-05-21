Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Борисове нашли хулигана, который ножом порезал колеса у трех авто Машины были припаркованы на стоянке возле магазина на улице Галицкого. Владельцы оставили автомобили вечером на парковке, а на утро их уже ждал неприятный сюрприз....

Машины были припаркованы на стоянке возле магазина на улице Галицкого. Владельцы оставили автомобили вечером на парковке, а на утро их уже ждал неприятный сюрприз. Водители обратились в милицию. Кстати, личность подозреваемого удалось установить в тот же день.