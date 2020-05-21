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В Борисове нашли хулигана, который ножом порезал колеса у трех авто
Источник материала: БTМашины были припаркованы на стоянке возле магазина на улице Галицкого. Владельцы оставили автомобили вечером на парковке, а на утро их уже ждал неприятный сюрприз. Водители обратились в милицию. Кстати, личность подозреваемого удалось установить в тот же день.
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Машины были припаркованы на стоянке возле магазина на улице Галицкого. Владельцы оставили автомобили вечером на парковке, а на утро их уже ждал неприятный сюрприз....
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