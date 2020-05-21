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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Витебские оперативники задержали парня, которого подозревают в грабеже Криминальная история произошла в подземном переходе. Два приятеля остановились послушать уличного музыканта. Ребята разговорились, и во время общения 19-летний...

Криминальная история произошла в подземном переходе. Два приятеля остановились послушать уличного музыканта. Ребята разговорились, и во время общения 19-летний молодой человек представился, якобы является сотрудником правоохранительного ведомства. К чему были такие выдумки - непонятно. А когда гитарист отвлекся, хитрец схватил пакет с его деньгами и убежал.