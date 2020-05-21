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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Щучинском районе мужчина ножом смертельно ранил местного жителя В Щучинском районе после застолья 40-летний мужчина ножом смертельно ранил местного жителя.Подозреваемого задержали. Когда следователь допрашивал хозяйку дома,...

В Щучинском районе после застолья 40-летний мужчина ножом смертельно ранил местного жителя.Подозреваемого задержали. Когда следователь допрашивал хозяйку дома, где произошла трагедия, она поведала тайну убитого. С ее слов, погибший, а также их общий знакомый причастны к убийству, местом которого тоже стали ее владения. Все произошло летом 2019 года. Обстоятельства расправы СК не сообщает. Известно, что второй участник этого преступления задержан. Он уже показал место, где захоронен труп. Тело нашли и отправили на судмедэкспертизу.