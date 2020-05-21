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В Щучинском районе мужчина ножом смертельно ранил местного жителя

21.05.2020 09:48 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В Щучинском районе после застолья 40-летний мужчина ножом смертельно ранил местного жителя.Подозреваемого задержали. Когда следователь допрашивал хозяйку дома, где произошла трагедия, она поведала тайну убитого. С ее слов, погибший, а также их общий знакомый причастны к убийству, местом которого тоже стали ее владения. Все произошло летом 2019 года. Обстоятельства расправы СК не сообщает. Известно, что второй участник этого преступления задержан. Он уже показал место, где захоронен труп. Тело нашли и отправили на судмедэкспертизу. 

 
 
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В Щучинском районе после застолья 40-летний мужчина ножом смертельно ранил местного жителя.Подозреваемого задержали. Когда следователь допрашивал хозяйку дома,...
 
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