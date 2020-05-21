Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автомат с цветами на вокзале в Витебске обчистил 27-летний местный житель Дверца устройства была открыта. Сообщается, что в здание парень зашел не один, а с девушкой. Ей и достался первый букет, который украл спутник. Пара ушла, а через...

Дверца устройства была открыта. Сообщается, что в здание парень зашел не один, а с девушкой. Ей и достался первый букет, который украл спутник. Пара ушла, а через несколько минут мужчина вернулся и взял еще 7 связок. К слову, каждый раз он делал вид, что кладет наличные в купюроприемник. В тот же день патрульный милиционер заметил, что автомат пустой и дверца нараспашку. Выйти на подозреваемого удалось благодарю записям с камер видеонаблюдения. В его машине оперативники нашли несколько украденных букетов, остальные цветы изъяли у знакомых.