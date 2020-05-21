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Автомат с цветами на вокзале в Витебске обчистил 27-летний местный житель

21.05.2020 10:02 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Дверца устройства была открыта. Сообщается, что в здание парень зашел не один, а с девушкой. Ей и достался первый букет, который украл спутник. Пара ушла, а через несколько минут мужчина вернулся и взял еще 7 связок. К слову, каждый раз он делал вид, что кладет наличные в купюроприемник. В тот же день патрульный милиционер заметил, что автомат пустой и дверца нараспашку. Выйти на подозреваемого удалось благодарю записям с камер видеонаблюдения. В его машине оперативники нашли несколько украденных букетов, остальные цветы изъяли у знакомых.

 
 
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Дверца устройства была открыта. Сообщается, что в здание парень зашел не один, а с девушкой. Ей и достался первый букет, который украл спутник. Пара ушла, а через...
 
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