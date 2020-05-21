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О правилах подготовки организаций к отопительному сезону

21.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Пинское МРО филиала по Брестской области ГУ «Госэнергогазнадзор» сообщает, что Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 286 от 14.05.2020 г. утверждены «Правила подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения» (далее – Правила).

Все организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, имеющих в собственности системы теплопотребления, тепловые сети, теплоисточники, обязаны осуществлять подготовку к работе в осенне-зимний период (далее – ОЗП) в соответствии с положениями указанных Правил.

Регистрация паспортов готовности потребителей тепловой энергии и паспортов готовности теплоисточников к работе в ОЗП 2020/2021 гг. будет проводиться в соответствии со сроками, установленными графиками регистрации, составленными органом Госэнергонадзора и утвержденными местными исполнительными и распорядительными органами.  В настоящее время Пинским МРО проводится составление графика регистрации паспортов готовности. Организациям, осуществляющим подготовку к ОЗП, необходимо в срок до 15 июня 2020 г. согласовать в Пинском МРО дату регистрации паспортов готовности. При несогласовании даты она будет установлена графиком регистрации паспортов готовности к работе в ОЗП 2020/2021 гг.

Предупреждаем, что в соответствии со статьей 20.11 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь непринятие мер по подготовке теплоиспользующего оборудования для работы в ОЗП влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 500 базовых величин.

Телефон теплотехнической группы Пинского МРО филиала по Брестской области ГУ «Госэнергогазнадзор» – 61-70-95.

 
 
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Пинское МРО филиала по Брестской области ГУ «Госэнергогазнадзор» сообщает, что Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 286 от 14.05.2020 г. утверждены...
 
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