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Добыча рака по правилам
21.05.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В реках и озерах Беларуси обитают два вида речных раков: узкопалый и широкопалый. Оба вида сходны по своей биологии. Живут в воде с высоким содержанием кислорода и минеральных солей, питаются преимущественно растительной пищей.
Добывать рака длиннопалого на территории Республики Беларусь разрешено с 31 мая по 31 марта.
Запрещается:
— лов яйценосных самок и самок с личинками в течении всего года;
— с длинной тела мене 10,5 см (от края рострума до конца тельсона);
— с использованием более трех раколовок на человека;
— с оставлением раколовок без визуального контроля, а также с использованием их в темное время суток;
— с использованием осветительных приборов и (или) плавательных средств, а также лов руками в темное время суток;
— с использованием аквалангов и иных орудий добычи диких животных, за исключением раколовок.
Руками разрешено ловить в светлое время суток.
Разрешается добывать не более 2 килограмм в сутки на человека.
За незаконную добычу водных животных без надлежащего на то разрешения, в запрещенное время, в запрещенных местах, запрещенными орудиями и способами, правонарушители будут привлечены к административной ответственности.
А. Дятлов,
старший госинспектор Мстиславской МРИ ОЖиРМ.
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В реках и озерах Беларуси обитают два вида речных раков: узкопалый и широкопалый. Оба вида сходны по своей биологии. Живут
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