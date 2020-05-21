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Добыча рака по правилам

21.05.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

В реках и озерах Беларуси обитают два вида речных раков: узкопалый и широкопалый. Оба вида сходны по своей биологии. Живут в воде с высоким содержанием кислорода и минеральных солей, питаются преимущественно растительной пищей.

Добывать рака длиннопалого на территории Республики Беларусь разрешено с 31 мая по 31 марта.

Запрещается:

— лов яйценосных самок и самок с личинками в течении всего года;

— с длинной тела мене 10,5 см (от края рострума до конца тельсона);

— с использованием более трех раколовок на человека;

— с оставлением раколовок без визуального контроля, а также с использованием их в темное время суток;

— с использованием осветительных приборов и (или) плавательных средств, а также лов руками в темное время суток;

— с использованием аквалангов и иных орудий добычи диких животных, за исключением раколовок.

Руками разрешено ловить в светлое время суток.

Разрешается добывать не более 2 килограмм в сутки на человека.

За незаконную добычу водных животных без надлежащего на то разрешения, в запрещенное время, в запрещенных местах, запрещенными орудиями и способами, правонарушители будут привлечены к административной ответственности.

А. Дятлов,

старший госинспектор Мстиславской МРИ ОЖиРМ.

 
 
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В реках и озерах Беларуси обитают два вида речных раков: узкопалый и широкопалый. Оба вида сходны по своей биологии. Живут
 
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