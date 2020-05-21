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«Большая грудь - это настоящий груз. Никому не пожелаю». История Гали с 6-м размером груди
Источник материала: Tut.by
Многие девушки мечтают о пышном бюсте: им будет льстить столько внимания. Но на самом деле все не так радужно. В 8-м классе у Гали уже был 5-й размер груди, который породил в девочке множество комплексов. Сейчас девушка — обладательница 6-го размера, который она сама с горечью называет «грузом». Сколиоз, тщательный подбор одежды и сексуальная объективация — это то, с чем Гале приходится сталкиваться каждый день. Это история о попытке принятия своего тела. Мы продолжаем проект
Благодарим за помощь в организации съемок фотостудию
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Большая грудь - это физически тяжело.
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