«Большая грудь - это настоящий груз. Никому не пожелаю». История Гали с 6-м размером груди

Источник материала: Tut.by

Многие девушки мечтают о пышном бюсте: им будет льстить столько внимания. Но на самом деле все не так радужно. В 8-м классе у Гали уже был 5-й размер груди, который породил в девочке множество комплексов. Сейчас девушка — обладательница 6-го размера, который она сама с горечью называет «грузом». Сколиоз, тщательный подбор одежды и сексуальная объективация — это то, с чем Гале приходится сталкиваться каждый день. Это история о попытке принятия своего тела. Мы продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.