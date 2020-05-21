На озере Красном утонул мужчина

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В ночь на 21 мая на озере Красном, что находится на станции Люсино, в воде обнаружен труп мужчины.

По предварительным данным житель агрогородка Русиновичи Ляховичского района, 1962 года рождения, у которого имелись нарушения опорно-двигательного аппарата, приехал на озеро порыбачить и утонул.

Мужчина проживал один, поэтому о том, что он пропал, стало известно не сразу. Последние несколько дней, как без вести отсутствующего, его разыскивали в Ляховичском РОВД.

При каких обстоятельствах утонул рыболов, пока неизвестно. Проверку проводит Следственный комитет.

Районная организация ОСВОД еще раз обращает внимание любителей рыбалки и тех, кто отдыхает у водоемов: будьте внимательны и осторожны, соблюдайте меры личной безопасности при нахождении у воды и обязательно используйте спасательные жилеты при ловле рыбы с лодки. Если же у вас имеются проблемы со здоровьем, воздержитесь от посещения водоемов в одиночку.

Владимир СОКОЛОВ.

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