ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На озере Красном утонул мужчина

21.05.2020 12:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В ночь на 21 мая на озере Красном, что находится на станции Люсино, в воде обнаружен труп мужчины.

По предварительным данным житель агрогородка Русиновичи Ляховичского района, 1962 года рождения, у которого имелись нарушения опорно-двигательного аппарата, приехал на озеро порыбачить и утонул.

Мужчина проживал один, поэтому о том, что он пропал, стало известно не сразу. Последние несколько дней, как без вести отсутствующего, его разыскивали в Ляховичском РОВД.

При каких обстоятельствах утонул рыболов, пока неизвестно. Проверку проводит Следственный комитет.

Районная организация ОСВОД еще раз обращает внимание любителей рыбалки и тех, кто отдыхает у водоемов: будьте внимательны и осторожны, соблюдайте меры личной безопасности при нахождении у воды и обязательно используйте спасательные жилеты при ловле рыбы с лодки. Если же у вас имеются проблемы со здоровьем, воздержитесь от посещения водоемов в одиночку.

Владимир СОКОЛОВ.

(Visited 69 times, 69 visits today)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь на 21 мая на озере Красном, что находится на станции Люсино, в воде обнаружен труп мужчины. По предварительным
 
Новости дня
Новости разные
 
На рынок Беларуси "надвигается" облачный сервис экс-совладельцев «ВКонтакте»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
21.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика