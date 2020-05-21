Источник материала: Ежедневник

фото: sevengadgets.ru

Провайдер IT-инфраструктуры Selectel до конца 2020 года планирует выйти на рынок Беларуси.

Российские операторы дата-центров и облачных услуг заинтересовались рынками стран СНГ, пишет «Коммерсантъ» . Selectel экс-совладельцев социальной сети «ВКонтакте» Вячеслава Мирилашвили и Льва Левиева начал локализацию в Узбекистане и планирует выход в Беларусь, среди других перспективных направлений участники рынка называют Казахстан и Киргизию. Из-за отсутствия конкуренции бизнес там может быть более рентабельным, но спрос все еще низок, считают эксперты.

Провайдер IT-инфраструктуры Selectel уже открыл представительство в Узбекистане, а до конца 2020 года планирует выйти на рынок Беларуси. Всего в развитие за рубежом компания вложит до 5 млн долларов в течение трех лет.

Selectel входит в топ-5 крупнейших операторов дата-центров в России. Основателями компании считаются бывшие совладельцы социальной сети «ВКонтакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев. Компания предоставляет облачные сервисы и услуги дата-центров. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Сеть дата-центров "Селектел"» в 2018 году составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 131,9 млн руб.