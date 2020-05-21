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На рынок Беларуси "надвигается" облачный сервис экс-совладельцев «ВКонтакте»
21.05.2020 10:24 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sevengadgets.ru
Провайдер IT-инфраструктуры Selectel до конца 2020 года планирует выйти на рынок Беларуси.
Российские операторы дата-центров и облачных услуг заинтересовались рынками стран СНГ, пишет
Провайдер IT-инфраструктуры Selectel уже открыл представительство в Узбекистане, а до конца 2020 года планирует выйти на рынок Беларуси. Всего в развитие за рубежом компания вложит до 5 млн долларов в течение трех лет.
Selectel входит в топ-5 крупнейших операторов дата-центров в России. Основателями компании считаются бывшие совладельцы социальной сети «ВКонтакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев. Компания предоставляет облачные сервисы и услуги дата-центров. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Сеть дата-центров "Селектел"» в 2018 году составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 131,9 млн руб.
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Провайдер IT-инфраструктуры Selectel до конца 2020 года планирует выйти на рынок Беларуси.
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