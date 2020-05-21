Запрет на добычу сома

Источник материала: Кричевская жизнь

Мстиславская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что с 31 мая по 1 июля во всех областях республики, кроме Брестской и Гомельской, будет действовать запрет на лов сома обыкновенного. В южных регионах – с 19 мая по 20 июня.

Размер причиненного вреда в случае незаконной добычи одной особи сома в период запрета любителям незаконной рыбалки обойдется в 12 базовых величин. В случае, если ущерб составит свыше 100 базовых величин, предусмотрена уголовная ответственность.

А. Дятлов,

старший госинспектор Мстиславской МРИ ОЖиРМ.