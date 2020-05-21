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Запрет на добычу сома
21.05.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Мстиславская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что с 31 мая по 1 июля во всех областях республики, кроме Брестской и Гомельской, будет действовать запрет на лов сома обыкновенного. В южных регионах – с 19 мая по 20 июня.
Размер причиненного вреда в случае незаконной добычи одной особи сома в период запрета любителям незаконной рыбалки обойдется в 12 базовых величин. В случае, если ущерб составит свыше 100 базовых величин, предусмотрена уголовная ответственность.
А. Дятлов,
старший госинспектор Мстиславской МРИ ОЖиРМ.
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Мстиславская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что с 31 мая по 1 июля во всех областях республики,
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