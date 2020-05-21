Под Вилейкой пассажир BMW ударил сотрудника ГАИ по лицу и получил пулю в ногу. Дело направили в суд

Источник материала: Tut.by

Прокуратура Вилейского района направила в суд уголовное дело по обвинению 34-летнего минчанина, который ударил в лицо сотрудник ГАИ и получил пулю в ногу, сообщает портал kraj.by .

Напомним, происшествие случилось вечером 8 марта в агрогородке Илья: автомобиль BMW съехал в кювет около парка на улице Советской, на место вызвали ГАИ.

— Предварительное следствие установило, что когда сотрудники милиции приехали на место и начали разбираться, нетрезвый пассажир автомобиля вышел и стал конфликтовать с инспекторами. Одного из них он ударил кулаком в лицо. Мужчину пытались уговорить сесть обратно в машину, но он продолжал вести себя вызывающе. Милиционер вынужден был применить табельное оружие. Три предупредительных выстрела в воздух минчанина не успокоили, и тогда сотрудник ГАИ выстрелил ему в ногу, — рассказал заместитель прокурора Вилейского района Андрей Жуковский.

По словам Андрея Жуковского, обвиняемый имеет непогашенную судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Он работает на одном из предприятий Минска.

Дело в суде будет рассматриваться по статье 364 УК Беларуси (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Максимальный срок по данной статье — шесть лет лишения свободы.